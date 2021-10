Commemorazione dei defunti

Tutte le comunità si apprestano a celebrare Tutti i Santi, lunedì 1 novembre, e i defunti, martedì 2 novembre. In ogni paese si celebreranno le Sante Messe e si terranno le celebrazioni rituali, con la benedizione delle tombe, nei cimiteri.

I cancelli dei cimiteri di Udine saranno aperti ininterrottamente, dalle 8 alle 19.

In vista del tradizionale affollamento che caratterizza questo periodo, si raccomanda ai visitatori di non lasciare incustodite borsette e altri oggetti personali al fine di evitare spiacevoli contrattempi.