Commercio a Monfalcone, nuova piattaforma web di promozione

Una grande città virtuale per mettere in comunicazione tutti i cittadini con le attività economiche del territorio, un’innovativa Piattaforma Web promossa dal Comune di Monfalcone dedicata a tutte le partite iva per promuovere il commercio locale e permettere a ogni attività del Comune di creare un proprio spazio online personale e promuovere gratuitamente i suoi servizi.

“Abbiamo fatto molte azioni a sostegno delle attività lavorative della Città”, ha dichiarato il sindaco Anna Cisint. “Abbiamo ridotto le tasse e la Tari, azzerato la Tosap, aumentato i siti per utilizzare le aree in esterno con i tavolini, azzerato la tassa pubblicità, abbiamo destinato 960 mila euro per le attività artigianali, commerciali e per i pubblici esercizi. A supporto di queste azioni concrete, abbiamo reso la Città molto più attrattiva, scegliendo la strada della bellezza: il riconoscimento di Comune fiorito, gli eventi culturali di successo, le iniziative in Rocca".

“A tutte le attività già svolte, per i commercianti di Monfalcone si aggiunge questa ulteriore proposta,” ha dichiarato l’Assessore Luca Fasan. “La piattaforma è definita "marketplace" ed è un'occasione di incontro virtuale che assolutamente non vuole sostituirsi alla vendita tradizionale. Il valore aggiunto viene dato dall'assistenza per chi vuole allargare la propria base di vendita e farlo nella maniera più adeguata, attraverso i professionisti della ditta Asap".

Il progetto è completamente gratuito e riservato ad Aziende e Professionisti del Comune. Per diffondere l’iniziativa che oggi è stata presentata in Sala Consiliare saranno organizzati degli incontri ad hoc.