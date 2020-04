Compiti a casa ai ragazzi, Battaglia ringrazia tutti i volontari della Protezione Civile

"Quello allo studio è un diritto che non può essere sospeso nemmeno in questa fase di emergenza". Lo afferma l’Assessore all’istruzione del Comune di Udine, Elisa Asia Battaglia. Domenica ha avuto inizio il servizio della Protezione Civile che prevede la consegna dei compiti a casa ai ragazzi delle famiglie con problemi di connessione.



"Desidero ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile - ha dichiarato - per questo importante servizio che stanno svolgendo durante il fine settimana".