Completata la distribuzione di mascherine a Udine

E' stata completata oggi, a Udine, la distribuzione delle mascherine della Protezione Civile alle diverse fasce della popolazione, prima agli over 75 anni, poi alla fascia 60-74 anni, a quella 45-59 anni e per ultima quella dei più giovani, da zero a 44 anni. Le operazioni di distribuzione hanno seguito gli elenchi nominativi forniti dagli Uffici del Comune di Udine.

Il Gruppo comunale della Protezione Civile di Udine ringrazia "per il notevole impegno dimostrato tutti i volontari della protezione civile e a ai volontari temporanei.