Completata la flotta della polizia locale di Prata

Il Comune di Prata di Pordenone completa il parco auto della Polizia Municipale che ora sarà dotata di mezzi tutti nuovi o comunque recenti.

l Sindaco ha espresso soddisfazione, sia per una questione di prestigio del nostro servizio di Polizia Municipale, sia perché da oggi gli agenti possono contare su un nuovo mezzo potente e maneggevole per svolgere al meglio i compiti di istituto.

L’Assessore Rossetto ha sottolineato come l’Amministrazione tenga moltissimo alla completezza dei mezzi ed attrezzature in dotazione della Polizia Municipale, precisando che gli investimenti sulla sicurezza non finiscono, riferendosi all’attuale potenziamento dei diversi sistemi di controllo.



Il mezzo acquistato è una Jeep Renegade 2000 c.c. 140 cavalli. L’acquisto è stato finanziato con 11.224,06 euro di contributo della Regione Friuli – Venezia Giulia in materia di Sicurezza anno 2019, più 17.987,84 avanzo di amministrazione.

È stato alienato il veicolo Land Rover Discovery che, come ha precisato il comandante della Polizia locale, Angelo Segatto, era obsoleto e non più funzionante, ma soprattutto non rispondente alle esigenze di Servizio.