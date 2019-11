Completati i lavori nel palazzetto di Fiume Veneto

E' stato completato il rifacimento della pavimentazione del palazzetto dello Sport di Fiume Veneto. L’impresa Della Riva srl, che si è aggiudicata l’intervento per un importo di 27.450 euro finanziato con fondi propri del bilancio comunale, ha eseguito i lavori previsti dal contratto d'appalto. “La vecchia pavimentazione, deteriorata e usurata dall’intenso utilizzo negli anni, è stata rimossa", spiega Roberto Corai, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici. "Ne è stata realizzata una nuova e, di conseguenza, rifatte le tracciature mediante resine poliuretaniche pigmentate ignifughe. Grazie allo strato di finitura superficiale, il campo d’ora in avanti potrà essere utilizzato, oltre che per le attività di basket, pallavolo, calcetto, anche per praticare il pattinaggio".

"Con l’occasione abbiamo deciso d'intervenire anche con la riqualificazione delle sedute degli spalti, attraverso una riverniciatura che garantisse gli standard ignifughi. Dopo molti anni, era indispensabile provvedere ad un restiling della pavimentazione, per dare una risposta di attenzione nei riguardi delle numerose società che utilizzano il campo", conclude Corai.