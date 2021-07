“Compro a Tavagnacco”: il comportamento che diventa “buono”. L’Amministrazione comunale ha approvato un’iniziativa, sperimentale, per il rilancio del commercio di prossimità.



Un progetto innovativo denominato “Compro a Tavagnacco” per un nuovo inizio del commercio di prossimità locale. Il Coronavirus ha fermato tutto ma ha fatto riscoprire un senso di comunità e buone condotte su cui costruire la voglia a riprendere a fare shopping con spensieratezza e una spinta alla convenienza.



Ecco perché “Compro a Tavagnacco” ovvero vivere responsabilmente questa nuova libertà supportando concretamente l’economia del territorio.

“Recependo le istanze del commercio di prossimità – spiega l’Assessore Giovanni Cucci – metteremo a disposizione dei buoni da 20,00 € che ogni cittadino potrà spendere nei negozi di vicinato del nostro Comune. Un progetto ispirato ad una politica estremamente vicina a tutti i commercianti locali in affanno, garantendo loro liquidità”.



In tutto il territorio comunale bisognerà solo entrare nei negozi di prossimità che esporranno la vetrofania dell’iniziativa, effettuare un acquisto dal valore minimo di 40,00 € così da ottenere subito un buono da 20,00 € da spendere in un’altra attività.“Da luglio fino a fine agosto, - sottolinea Cucci - “Compro a Tavagnacco” è il modo più semplice e sicuro per tornare a godersi i nostri centri paesani e a fare acquisti riuscendo anche a risparmiare”.Per la definizione di tutti i dettagli dell’operazione si sono svolti incontri e confronti con i commercianti del Comune e le Associazioni di categoria e sono state raccolte le manifestazioni d’interesse per individuare gli operatori interessati ad aderire.”Compro a Tavagnacco” - chiosa il Sindaco– vuole essere un patto di alleanza tra i consumatori e il commercio di vicinato: consumiamo a Tavagnacco così da aumentare la ricchezza complessiva del nostro territorio ma anche la sua bellezza e la sua convenienza”.. Gli operatori economici interessati hanno inviato l’adesione alla PEC del Comune.