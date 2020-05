Comune di Pordenone e Forze dell’Ordine insieme sul web per (in)formare i cittadini

Rendere i cittadini maggiormente consapevoli e capaci di fronteggiare le situazioni di rischio realizzando attività di informazione in modalità videoconferenza. E’ questo l’obiettivo dell’originale iniziativa organizzata dal Corpo Intercomunale di Polizia locale di Pordenone e Cordenons in collaborazione con Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pordenone e il Comando Provinciale dei Carabinieri. Oltre ad informare sui principali rischi presenti nel nostro territorio saranno offerte utili indicazioni sui comportamenti corretti da tenere nelle situazioni critiche.

L'assessore della polizia locale e alle politiche per la sicurezza del Comune di Pordenone Emanuele Loperfido: "È un'iniziativa rivolta a tutta la popolazione, per evitare di incappare nei reati e raggiri dei giorni nostri. Le statistiche ci segnalano che sono questi gli argomenti più delicati, rispetto ai quali come Amministrazione e Comando di Polizia Locale vogliamo dare una informazione approfondita, direttamente dai professionisti del settore. Ecco perché il coinvolgimento al tavolo dei relatori dei vari corpi delle forze dell'ordine". Concorde l’assessore alla sicurezza di Cordenons Buna: "Con questi nuovi strumenti comunicativi messi in atto, il Corpo di polizia e le altre forze dell'ordine, intendono arrivare nelle case dei cittadini per promuovere la consapevolezza di mantenere sempre alta l'attenzione su questi temi che coinvolgono ahimè, la quotidianità, soprattutto in questi momenti in cui la soglia di povertà potrebbe abbassarsi e quindi anche la microcriminalità".



Programma

E’ possibile iscriversi gratuitamente ai video-incontri, entro lunedì 11 maggio, dai siti internet dei Comuni di Pordenone e Cordenons, i posti sono limitati per cui è consigliabile procedere velocemente all’iscrizione.Acquistare in sicurezza: come “difendersi” dalle vendite aggressive, telefoniche e porta a portaA cura di: Comando Provinciale Guardia di FinanzaLa sicurezza in casa: prevenire gli infortuni e gestire l’emergenzaA cura di: Comando Provinciale Vigili del FuocoSicuri in rete: potenzialità e rischi di InternetPolizia Postale e delle Comunicazioni di PordenoneLa prevenzione di furti, raggiri, truffeA cura di: Comando Provinciale Carabinieri