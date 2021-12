Comuni in apnea, caro bollette e meno lavori

La situazione che si è creata desta molta preoccupazione ed incertezza nel sistema delle autonomie. “Da un lato avremo difficoltà di sostenibilità per i bilanci nella parte corrente a causa del repentino incremento del costo dell’energia, dall’altro molti stanno affrontando il dilemma sulla progettazione e sulla prosecuzione delle opere i cui valori stanno salendo a causa dell’aumento del costo delle materie prime”.

Le preoccupazioni di Dorino Favòt, presidente dell’Anci del Fvg sono fondate: l’aumento dei costi di energia e carburante mettono sotto pressione i bilanci comunali: di fatto i municipi potrebbero essere costretti a tagliare da qualche altra parte cercando di non pesare troppo sulle tasche dei cittadini, ma la coperta è corta. Anche per i futuri appalti si addensano nubi all’orizzonte: se il costo di un cantiere sale del 50% molte amministrazioni potrebbero decidere di rinviare tutto a tempi migliori.