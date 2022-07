Comuni ricicloni, Buttrio premiata nella classifica di A&T 2000

Ottimo piazzamento per Buttrio nella classifica regionale dei “Comuni ricicloni” di Legambiente. L’importante iniziativa nazionale, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, ogni anno premia le realtà locali che più si sono distinte nella gestione virtuosa dei rifiuti riducendo drasticamente il rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento.

Tra i 39 Comuni premiati in Friuli Venezia Giulia, 25 comuni serviti da A&T 2000 sono risultati meritevoli di ricevere l'attestato di Comuni Ricicloni 2022. Buttrio è sesta nella provincia di Udine, dopo Moimacco, San Vito di Fagagna, Lestizza, Campoformido e Basiliano.

Anche per questa edizione, i parametri per entrare nella classifica prevedevano una produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato inferiore o uguale a 75 chili ad abitante all’anno, oltre ad una percentuale di raccolta differenziata superiore al 65%. Il raggiungimento dei primi posti in classifica continua a confermare l’efficacia del sistema di “raccolta porta a porta controllato” e della tariffa puntuale corrispettiva, fattori determinanti per l’ottenimento di questi importanti risultati.

Soddisfatto l’assessore all’ambiente Paolo Clemente, che da sempre ha creduto in questa modalità di raccolta di cui ora si raccolgono i frutti. “Si tratta di un grande risultato, ottenuto grazie al grande senso civico dei cittadini di Buttrio e all’introduzione del sistema volumetrico che ha consentito di compiere questo ulteriore salto di qualità. Fino a due anni fa, infatti, le nostre percentuali di differenziazione erano sì buone, vicine all’80%, ma il quantitativo medio di secco residuo si aggirava attorno agli 85 kg all’anno per ogni abitante. Con l’introduzione del sistema volumetrico tale dato è sceso a circa 55 kg e la percentuale di differenziazione è salita all’85%”.

Ora questo risultato va consolidato, sottolinea il vicesindaco, “bisogna quindi pensare alle prossime iniziative da mettere in campo per la riduzione di altre tipologie di rifiuti.” L’amministrazione comunale, già nel bilancio di previsione, ha pertanto inserito delle poste con cui intende avviare delle progettualità finalizzate alla riduzione del verde in primis, con la concessione di contributi ai cittadini che si doteranno di macchinari finalizzati alla riduzione di tale rifiuto evitando di doverlo conferire presso l’ecopiazzola.