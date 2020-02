Comunità sicure nel Web

Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitch... Quali potenzialità e quali pericoli si nascondono dietro ai più famosi strumenti di comunicazione via web? Come evitare che figli e studenti cadano nella “tossicodipendenza digitale” o subiscano atti di “Cyberbullismo”? Come educare i giovani ad un uso competente e critico delle nuove tecnologie digitali?



Sono le questioni cruciali che, giovedì 13 febbraio, il “blogger” e formatore Fabio Corvini affronterà durante l’incontro per genitori e insegnanti, promosso dall’Istituto “Paschini-Linussio” di Tolmezzo, in occasione dell’edizione 2020 del “Safer Internet Day” (https://paschinilinussio.edu.it/2020/02/08/comunita-sicura-nel-web/). Divenuto appuntamento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere oltre cento Paesi, il “Safer Internet Day” è stato ufficialmenteistituito dalla Commissione Europea per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra bambini e giovani.



Nell’incontro del 13 febbraio, il formatore digitale e “blogger” Fabio Corvini (http://viverenelweb), per la prima volta in Carnia, aiuterà a riflettere su come difendersi dalle insidie di internet, anche attraverso “reti di comunità” che permettano la costruzione di contesti educativi creativi e, nel contempo, protetti e sicuri.



Il convegno inizierà alle 17, presso l’Aula magna dell’Istituto scolastico carnico (con accessosia dall’ingresso del Centro studi di via 25 Aprile come pure da quello di via Ampezzo 18). Per partecipare all’incontro è richiesta l’iscrizione on line, attraverso il link https://web.paschinilinussio.edu.it/prenotazione.



In occasione del “Safer Internet Day”, l’Istituto “Paschini-Linussio” di Tolmezzo organizza anche due incontri per studenti, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Comegliàns. Il primo, dedicato alle Classi prime, è in programma l’11 febbraio, al “Nuovo Cinema David” di Tolmezzo, dove interverrà il formatore Giacomo Trevisan con Annalisa Marini e Alessandro Vacca della Sezione Polizia Postale di Udine. Il secondo, il 14 febbraio presso l’Auditorium “Candoni”, sarà riservato alle Classi Seconde e Terze ed avrà per protagonisti, oltre a Trevisan, Marini e Vacca, il “blogger” Fabio Corvini, che affronterà insieme ai ragazzi il tema “Vivere nel Web”.