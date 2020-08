Con i meteogrammi previsioni fino a 5 giorni

Le previsioni meteorologiche numeriche di ARPA FVG vengono realizzate quotidianamente dal Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA) per mezzo del modello meteorologico Weather Research & Forecasting Model (WRF), un sistema complesso di codici che implementano i processi fisici dell’atmosfera e della superficie del nostro pianeta.



Grazie alla ricerca e all’applicazione di tutta la comunità scientifica, che sviluppa e usa il modello WRF, questo è periodicamente aggiornato e vengono messi a disposizione i codici numerici. Il 22 luglio scorso è stata resa pubblica l’ultima versione del modello (4.2.1), nella quale vengono migliorate la descrizione dell’energia cinetica turbolenta e dei campi di radiazione ad onda corta e lunga.



Il software è installato ed eseguito sulla struttura di calcolo ad alte performance dell’Agenzia e i tecnici del CRMA, per gli scopi ambientali di competenza di ARPA FVG, hanno definito una configurazione studiata appositamente per il dominio AlpeAdria. Il modello raggiunge la risoluzione spaziale di 2 km, su tutto il territorio regionale e su buona parte dell’Alto Adriatico, simulando, ora per ora, l’evoluzione di tutti i campi meteorologici per i 5 giorni successivi ad ogni aggiornamento quotidiano.



I modellisti del CRMA stanno adeguando i flussi di calcolo alla versione 4.2.1 di WRF, le cui previsioni sono accessibili alla pagina web appositamente dedicata: http://www.arpaweb.fvg.it/fcm/gmapsmt.asp