Con il progetto Ninfa, Malignani argento europeo

Continua con successo il percorso dell’idea imprenditoriale “Ninfa” dei due studenti Elia Piccoli e Francesco Tonelli, classe 5^B del Liceo Scienze Applicate, che strappano un secondo posto alla competizione internazionale “POPRI-EUSAIR youth 2021”.

Dopo aver vinto la fase territoriale del Triveneto di Impresa in Azione nel maggio 2020, e aver gareggiato alla Fiera nazionale “Biz Factory” di Milano, la classe ha conquistato il primo premio di Storie di Alternanza a novembre 2020. I due studenti, supportati dai professori Elisa Del Terra e Renato Polo, sono stati quindi selezionati da Friuli Innovazione per rappresentare l’Italia alla competizione europea, svoltasi l’11 maggio in modalità online.

Il concorso “POPRI youth 2021" presenta le migliori idee imprenditoriali di nove nazioni EUSAIR, ed è organizzato con il sostegno della Commissione Europea, del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia, in collaborazione con parchi tecnologici e incubatori dei nove paesi, tra cui Friuli Innovazione - Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli, per l’Italia.

Ma in cosa consiste il prodotto “Ninfa” realizzato dai ragazzi? Si tratta di un sistema che monitora la quantità di acqua delle piante in vaso, realizzato in bioplastica ecosostenibile. L’apparecchio elettronico, denominato “Ninfa”, ha la funzione di avvisare quando è necessario annaffiare, per permettere alla pianta di crescere in perfette condizioni, evitando inutili sprechi di risorse idriche. Si può impostare ogni sensore in base alla pianta scelta, adattando il sistema ai diversi parametri di umidità delle piante.

I ragazzi sono in procinto di affrontare gli esami di maturità, ma immaginiamo che la loro avventura imprenditoriale sia appena iniziata!