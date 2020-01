Con il Soccorso alpino arrivano Befana e Re Magi

Tra tanti interventi di soccorso avvenuti in questi giorni il Soccorso Alpino e Speleologico ha avuto anche la volontà e la passione di realizzare due momenti spettacolari di svago per il pubblico di grandi e piccoli presenti nelle piazze di Forni di Sopra e Trieste.

A Forni di Sopra si è festeggiato l'arrivo della Befana con la calata notturna della stessa dal campanile della Pieve mentre a Trieste una altrettanto spettacolare calata dei Tre Re Magi ha intrattenuto un pubblico di circa duecento spettatori tra cui molti bambini. Gli stessi Magi, impersonati da tre tecnici del Soccorso Alpino mascherati per l'occasione, portavano con sé diversi doni che hanno distribuito agli astanti. La calata dei Magi dal campanile della parrocchia di Gesù Divino Operaio di Trieste è avvenuta - come a Forni di Sopra - con un sistema a teleferica lungo le corde, sulle quali anche una grande stella cometa precedeva il percorso aereo. Assieme ai doni che recavano con sé i Re d'Oriente hanno richiamato l'attenzione sulla sicurezza in ambiente impervio, auspicando che il 2020 porti più consapevolezza e preparazione nell'affrontare i terreni accidentati.

La stessa stazione di Trieste ha svolto assistenza per le giornate di sabato 4 e di domenica 5 gennaio alla Corsa della Bora, competizione podistica internazionale molto partecipata con circa 2500 iscritti che si svolge tra Trieste e la Slovenia sul Carso con 5 gare tra i 16 e i 173 chilometri lungo il sentiero numero uno. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico che presidiavano i punti più impervi e insidiosi del tracciato in territorio italiano - mentre i colleghi del soccorso alpino sloveno operavano oltreconfine - sono intervenute nei quattro casi di infortunio che si sono verificati.