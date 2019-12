Con il sorriso in passerella, sfilata Special a Udine

Tutto è cominciato con un desiderio scritto su un pezzetto di carta. Sabato 14 dicembre, alle 20.30, al Bingo Star di Udine, in via Este (laterale di viale Palmanova), quel sogno, per quattordici ragazzi, diverrà realtà: saranno i protagonisti una sfilata di moda. “Con il sorriso in passerella”, questo il nome dell’evento presentato da Bettina Carniato, non sarà però un semplice défilé, ma l’occasione per trasformare in realtà la fantasia di questo gruppo speciale, formato da giovani con disabilità intellettiva.

"Tutto è nato per caso", ha ricordato Elda Del Dò, presidente di ‘Oltre lo Sport Onlus’ (via A. Diaz 60, Udine), che organizza l’evento in collaborazione con Andos Udine e Special Olympics Fvg e con il patrocinio di Unci, Unione Nazionale Cavalieri d'Italia; Club Unesco Udine; Csen Fvg; Ambulance service. "Chiacchierando con Mariangela Fantin, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno", ha ricordato, "le ho raccontato di quanto scritto da alcuni dei miei ragazzi in occasione di un gioco. Dicevano quanto sarebbe piaciuto loro poter partecipare a una sfilata, con tanto di cambio d’abito e pubblico. Dal canto mio per quanto mi è possibile, cerco sempre di avverare i loro sogni. Questa volta, però, mi sono trovata spiazzata. Mariangela – ha concluso - mi ha rassicurata e si è resa disponibile ad aiutarmi. Ecco che è nata questa serata, aperta a tutti e a ingresso gratuito, che abbiamo voluto sottotitolare Inclusive time”.

I “modelli per una sera” di ‘Oltre lo Sport’ faranno tre cambi d’abito, un look casual, uno sportivo e un terzo “da sera”, e si alterneranno ad alcune indossatrici professioniste. Tutti indosseranno i vestiti messi a disposizione da C.&M. abbigliamento, di Lauzacco. Al termine della passerella è in programma un buffet e, per chi lo volesse, (a offerta libera per i progetti della onlus) ci saranno anche alcuni pensieri di Natale confezionati dai ragazzi di ‘Oltre lo Sport’ durante uno dei loro laboratori.