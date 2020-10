Giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 18:30, presso la Sala Conferenze, ex Ospedale Militare, in Via Fabio Severo 40, Trieste e sulla piattaforma Zoom, avrà luogo la conferenza della prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, dal titolo: "Con l'acqua alla gola: qual è la salute del nostro mare?". La conferenza è organizzata dal Collegio universitario Luciano Fonda di Trieste.



Cinque sono i temi che la Commissione Europea ha individuato per le missioni del prossimo programma quadro di Ricerca ed Innovazione “Horizon Europe”, per il periodo 2021-2027, di cui quattro legati all’ambiente, In particolare, la missione “Mari, oceani, acque costiere ed interne”, del cui board di esperti la prof.ssa Maria Cristina Pedicchio fa parte, mira ad analizzare le attuali complesse problematiche legate all’inquinamento e al sovrasfruttamento di mari e oceani ed a definire proposte, possibili soluzioni, target e tempi certi per dare risposte concrete e promuovere un approccio sostenibile e responsabile alla “crescita ed economia blu”. L’attuale emergenza sanitaria ci ha fatto capire quanto l’alterazione degli ecosistemi e la sottrazione di habitat naturali abbia conseguenze per l’uomo e possa favorire anche il diffondersi di patogeni prima sconosciuti. Occorre quindi ripensare le priorità a cui far fronte e ridisegnare, con opportune leggi e scelte politiche, un sistema di produzione e consumo più sano e sostenibile.



, gli esterni potranno seguire la conferenza su Zoom e sono invitati a contattare il Collegio Fonda per farsi rilasciare l’invito.