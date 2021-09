Con Margherita Granbassi nel Centro di Fisica Teorica

Continuano i tour virtuali degli enti di ricerca di Trieste, condotti da Margherita Granbassi, anticipazioni di Sharper Trieste – La Notte Europea dei Ricercatori. Giovedì 16 settembre alle 18 suL canale YouTube dell'Immaginario Scientifico sarà possibile scoprire l'Ictp, il Centro internazionale di Fisica Teorica.

È un istituto Unesco, fondato nel 1964 dal premio Nobel e fisico teorico pakistano Abdus Salam, insieme al fisico Paolo Budinich, per mettere in contatto scienziati dei paesi in via di sviluppo con i loro colleghi di tutto il mondo, contribuendo al superamento dell'isolamento intellettuale e aiutando a costruire una solida base scientifica in tutto il pianeta.

Oggi, l'Ictp è considerato un ambiente straordinario per l'avanzamento della conoscenza nelle scienze fisiche e matematiche, con progetti di ricerca interdisciplinari e di frontiera che vanno dalla teoria delle stringhe, alla cosmologia, ai buchi neri, all'informatica quantistica, alla scienza del clima e alle scienze della vita quantitative. Gli scienziati dell'Ictp formano e guidano centinaia di studenti e giovani ricercatori ogni anno, preparandoli per continuare a studiare, insegnare e condurre ricerche nelle migliori università del mondo e per contribuire allo sviluppo della scienza nei loro paesi d'origine.

Durante il tour Granbassi incontrerà Sandro Scandolo, scienziato e coordinatore di ricerca all'Ictp, Paolo Creminelli, coordinatore della sezione di Fisica delle alte energie, cosmologia e astroparticelle, e Jacopo Grilli è ricercatore della sezione di Scienze quantitative della vita, e infine Sara Sossi, che racconta del colorato SciFabLab: Scientific Fabrication Laboratory, dove le idee e i progetti più disparati diventano realtà.

L'ultimo tour "Nel cuore della ricerca", alla Sissa, sarà messo online il 23 settembre. I tour sono organizzati in collaborazione con PromoTurismoFvg.

I pre-eventi di Sharper prevedono anche gli incontri "Ricercatori al pub", il 21 settembre alle 20.00 alle Birreria Al Grande Buffo, e una crociera nottura sul Delfino Verde il 23 settembre alle 21.

Info su www.sharper-night.it/sharper-trieste