Conca Tolmezzina, partite le iscrizioni al servizio scuolabus

Sono aperte le iscrizioni al servizio scuolabus per le scuole dell’Infanzia e Primarie, per l’anno scolastico 2020/2021, nei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Il trasporto scolastico è stato strutturato secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le linee guida attualmente in vigore e potrebbe subire variazioni per effetto dell’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19.



Il modulo di iscrizione dovrà essere trasmesso entro le 12.00 di lunedì 31 agosto 2020, inviando un’e-mail al Comune che eroga il servizio (per Tolmezzo: trasportoscolastico@com-tolmezzo.regione.fvg.it; per Amaro: segreteria@com-amaro.regione.fvg.it; per Cavazzo Carnico: affari.generali@com-cavazzo-carnico.regione.fvg.it; per Verzegnis: demografico@com-verzegnis.regione.fvg.it).

La domanda dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario e di tutte le persone delegate ad accompagnare l’alunno. Chi non potrà inoltrare la richiesta via mail potrà presentarla di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di riferimento. Assistenza e chiarimenti per la compilazione vengono forniti telefonicamente dall’Ufficio Istruzione della Gestione Associata (0433.487967- 0433/487977).



Per quanto riguarda, l’eventuale quota a carico delle famiglie per la fruizione del servizio di trasporto per l’a.s. 2020-2021, sarà calcolata tenendo conto della quota parte non usufruita nel periodo marzo-giugno 2020 a seguito della chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica Covid-19. Per coloro che non usufruiranno del trasporto nell'a.s. 2020/2021 e che hanno pagato la quota intera nello scorso anno scolastico, è prevista la possibilità di chiedere il rimborso della quota parte entro il 30 settembre 2020 con apposita modulistica.Domanda d’iscrizione, tragitti, orari, data di inizio e modalità di svolgimento del servizio sono inseriti nella sezione dedicata al trasporto scolastico dei siti internet dei rispettivi Comuni (www.comune.tolmezzo.ud.it; www.comune.amaro.ud.it; www.comune.cavazzocarnico.ud.it; http://www.comune.verzegnis.ud.it e www.comune.verzegnis.ud.it) e disponibili anche presso gli Sportelli del Cittadino.