Concerto di beneficenza per 'La Casa di Joy'

25 anni di prove, concerti, spettacoli e musicals.

25 anni di arrivi, partenze, cambiamenti, critiche, premi.

25 canzoni.

Tutto per raccontare la storia di un viaggio, tra musica e realtà, alla ricerca del “Colore della musica”. Un viaggio che non si concluderà nella serata, ma che potrà continuare, se ognuno di noi lo vorrà, nella nostra vita di tutti i giorni. E’ questo il nuovo spettacolo con il quale l’associazione culturale Colori&Musica vuole festeggiare i suoi venticinque anni di attività, per continuare a divertirsi, a divertirvi e allo stesso tempo a fare del bene.

Lo spettacolo infatti è di beneficenza e l’incasso sarà a favore dell’associazione Onlus “La Casa di Joy”, associazione che si rivolge ai bambini con malattie oncologiche o con svantaggi psicofisici e che ha come obiettivo quello di regalare un sorriso, di esaudire i desideri e di realizzare dei piccoli sogni dei meno fortunati. Perchè malattia non significa non desiderare, non amare, non sognare!

Lo spettacolo sarà sabato 14 dicembre alle 20,45 presso l’Auditorium Zanon a Udine. I biglietti sono in vendita. Il costo è pari a : € 10 per Adulti, € 5 per bambini fino a 12 anni.

Prevendite presso : Pronto Music, viale Tricesimo, 7/D Udine – Tel. 0432 481770

La biglietteria presso l’Auditorium aprirà il giorno dello spettacolo alle ore 19.