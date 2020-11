Concluso il corso per i presepi di Natale

Natale si avvicina e a Villa Manin di Passariano di Codroipo si sono conclusi i corsi per preparare al meglio il proprio presepe artigianale.

Le lezioni sono state a cura del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia, con la collaborazione del gruppo Presepisti Friulani e della Pro Loco Passariano e il prezioso sostegno di Fondazione Friuli. Docente è stato il maestro udinese Claudio De Lucchi, membro del gruppo Presepisti Friulani.



Un presepe storico in stile palestinese è stata l'opera su cui si sono cimentati gli 8 partecipanti nelle lezioni svoltesi nella sede della Pro Loco Passariano prima che iniziassero le nuove limitazioni agli spostamenti determinati dalla lotta al coronavirus.



Nel consegnare gli attestati, il presidente delle Pro Loco regionali Valter Pezzarini ha ringraziato De Lucchi per la dedizione e la disponibilità e la Fondazione Friuli che ha finanziato il ciclo di corsi (svoltosi lungo tutto il 2020), ricordando come in questa edizione ci sono stati i partecipanti più giovani (ben due di trent'anni di età), un buon viatico per il proseguimento di questa tradizione.



Presenti anche il segretario delle Pro Loco regionali Marco Specia e Barbara Battaia della segreteria che ha curato l'organizzazione del ciclo di corsi il quale, nonostante alcune pause determinate dalla situazione sanitaria, ha visto lezioni a partire dal mese di febbraio, riguardanti sia il presepe in generale che alcuni suoi dettagli come gli alberi di ulivo. I partecipanti hanno non solo imparato a realizzare teoricamente le Natività ma pure si sono cimentati nella parte pratica.

Prossimamente il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia presenterà il programma di Presepi in Friuli Venezia Giulia 2020 sul sito, in fase di rinnovamento, www.presepifvg.it.