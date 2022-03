Concluso il percorso sulla Riforma del Terzo Settore

Far crescere in Friuli Venezia Giulia le reti di professionisti esperti specializzati sul Terzo Settore, disponibili a collaborare con il CSV FVG - Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia nel fornire consulenze e supporto qualificato agli ETS - Enti del Terzo Settore del territorio.

Questo l'obiettivo del percorso formativo Professionisti ordinistici sul NonProfit 2021-2022 realizzato dal CSV FVG insieme agli Ordini provinciali del FVG dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine; agli Ordini distrettuali degli Avvocati di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine; agli Ordini provinciali del FVG dei Consulenti del Lavoro di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine e all’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario (ANCL) di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, che si è concluso oggi.

Il percorso, rivolto esclusivamente a professionisti che lavorano o intendono lavorare con gli Enti di Terzo Settore e che sono iscritti ai suddetti Ordini, è stato avviato lo scorso novembre ed è consistito di una parte generale di 10 appuntamenti (per un totale di 48 ore di formazione in presenza e on line), cui sono poi seguiti 6 seminari di approfondimento. 43 i professionisti partecipanti (51% Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 28% avvocati, 21% Consulenti del Lavoro) che hanno sentito l’esigenza di conoscere in maniera più approfondita la recente riforma del Terzo Settore (ancora in corso di definizione nelle sue ultime fasi approvative), di acquisire competenze specifiche, avanzate e aggiornate sulla normativa e di potersi confrontare con esperti nazionali.

Sia i partecipanti al percorso 2021/22 sia i vertici degli Ordini hanno evidenziato come il valore aggiunto del percorso formativo 2021/22 siano stati la multidisciplinarietà della didattica e il confronto interprofessionale proposto come metodologia di integrazione tra competenze giuridico-legali, amministrativo-gestionali e giuslavoristiche. Valore aggiunto realizzato grazie sia alla presenza, durante tutto il percorso, di partecipanti afferenti alle tre professioni sia alla formula della co-docenza di relatori appartenenti a professioni diverse. Compresenza e interazione costante tra professionisti, con specificità e punti di vista diversi hanno consentito ai partecipanti di allargare la propria prospettiva, affrontare i temi a tutto tondo e elaborare una visione più ampia nel rapporto con gli Enti.

Il percorso 2021/22 rappresenta la terza tappa e l'evoluzione della collaborazione tra CSV e gli Ordini, che si è concretamente svolta prima attraverso le “roundtable” – gruppi di lavoro interdisciplinari con i rappresentanti degli Ordini di Avvocati, Commercialisti ed Esperti contabili e Consulenti del Lavoro (con ANCL), svolti a cadenza mensile, che avevano lo scopo di delineare la collaborazione fra mondo Ordinistico e Non Profit regionale –, poi attraverso la realizzazione di due cicli di webinar nel 2020 e 2021, anche replicati per rispondere a tutte le richieste pervenute.

La soddisfazione mostrata da CSV FVG e dagli Ordini Professionali coinvolti ha già posto le basi per la continuazione della collaborazione prevedendo nuovi e ulteriori percorsi di approfondimento sul Terzo Settore nonché attività e servizi realizzati dal CSV FVG a supporto dei professionisti. Queste prospettive hanno riaperto il dialogo per la stesura di un accordo per rendere stabile e continuativo il rapporto tra le parti, anche in considerazione del protrarsi di un momento storico complesso in cui gli Enti sono chiamati a portare il loro contributo alla comunità.

Con i partecipanti al percorso CSV FVG svilupperà una collaborazione a sostegno degli ETS, anche tramite attività probono.

“Sono molto soddisfatto di questo percorso – dichiara il Presidente di CSV FVG Roberto Ferri – perché credo rappresenti un esempio virtuoso di alleanza in cui entrambi gli attori concorrono a fornire una risposta concreta ai bisogni di supporto espressi dagli enti, alla crescita dei volontari e allo sviluppo del volontariato”.