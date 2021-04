Concorsi pubblici, bando per quattro istruttori tecnici

Scade il 21 aprile alle ore 24.00 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico indetto dal Comune di Udine per l’assunzione di quattro istruttori tecnici (categoria C 1).



Possono accedere a tale qualifica coloro che sono in possesso del titolo di scuola superiore di secondo grado nelle discipline tecniche (geometri, periti edili, ecc.) e coloro che risultano in possesso del diploma di laurea in architettura e ingegneria.



Nei prossimi giorni - rende noto l’Assessorato al personale - saranno inoltre pubblicati gli avvisi per tre posti di funzionario tecnico (categoria D 1) per il Servizio Edilizia privata e per quattro posti di funzionario tecnico (categoria D 1) per il Servizio dei lavori pubblici.



Per questi due nuovi concorsi i candidati dovranno essere in possesso del titolo di laurea in discipline tecniche di durata triennale o specialistica.



La scelta compiuta dal Comune di Udine nel piano occupazione di quest’anno - che si va sviluppando per tutte le categorie e i settori - è volta a privilegiare l’assunzione nelle aree tecniche di personale qualificato, in quanto saranno tali aree ad essere fortemente impegnate nella realizzazione del programma di opere pubbliche approvato di recente con il Bilancio comunale. "È assai probabile, quindi - ricorda l’Assessore al personale, Cigolot - che il numero degli assunti sarà destinato ad aumentare".



Le prove concorsuali saranno tenute nei tempi più solleciti, nel rispetto delle misure adottate dal CTS nazionale.