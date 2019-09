Concorso 'Nonno più', primi cento voti

Parte in quarta il quarto concorso “Nonno Più” promosso dalla 50&Più di Udine. L’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha rilanciato l’iniziativa del premio ai nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”, sorpresa di fine concorso.

Per poter partecipare al concorso si tratta di inviare una e-mail con il nome del prescelto (e la precisazione della categoria, si può arrivare fino a due per la stessa persona) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Nei primi giorni, fa sapere il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis, sono arrivate un centinaio di preferenze, "a conferma dell’entusiasmo per i Nonni più, da scegliere tra i protagonisti della vita sociale friulana". La figura dei nonni, aggiunge De Michielis, è sempre più preziosa nel contesto familiare, sia dal punto di vista educativo, sia di trasmissione delle tradizioni e delle esperienze: "Quello del nonno è comunque un ruolo che va ancora valorizzato, promosso e sostenuto".

L’iniziativa del concorso si aggiunge alla tradizionale Festa dei nonni, giunta quest’anno alla nona edizione e in programma mercoledì 2 ottobre, giornata in cui, al mattino in Castello, saranno premiati i vincitori, prima del tradizionale spettacolo pomeridiano al Palamostre. Nei giorni di Friuli Doc, nel suo stand, la 50&Più presenterà concorso e festa.