Concorso presepi a Villa Vicentina, i vincitori

La Biblioteca comunale di Villa Vicentina, dopo un anno di pausa, ha voluto riproporre il Concorso Presepi a Villa Vicentina, organizzato con la collaborazione della Parrocchia di Santa Maria e del Gruppo Pro Missioni e giunto alla 14° edizione.

La partecipazione è stata entusiasta, soprattutto da parte degli adulti con 13 opere iscritte e una fuori concorso. Un po’ inferiore al solito il numero di presepi iscritti alla sezione ragazzi con sette natività. Quest’anno i partecipanti non provenivano solo dal Comune e dai paesi limitrofi (Ruda, Aquileia e Cervignano del Friuli), ma si spazia anche nel resto della regione, da Grado a Monfalcone, passando per Gorizia, Udine e Basiliano, con l’esordio dell’ex provincia di Pordenone grazie a Cavasso Nuovo.

Come sempre non è mancata la fantasia e l’originalità degli autori nell’utilizzo dei materiali e di tecniche diverse per realizzare opere che creano natività differenti per contesto e atmosfere, simbolismi e significati. La giuria composta dalla bibliotecaria Elisa Fiori, dall’Assessore comunale Gianni Rizzatti e dal Gruppo Pro Missioni ha analizzato con cura le opere e con estrema difficoltà è giunta al responso.

La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì 5 gennaio nella chiesa parrocchiale. Nella sezione Ragazzi (fino ai 14 anni): al primo posto “Dolce Natale” realizzato dal Gruppo Kids dell’associazione Biodinamicamente Asd di Cervignano del Friuli; segnalati “Presepe coi tappi” di Alice Vescovi di Villa Vicentina, “Il dono di luce” di Valentina Fiori e “Natività al chiaro di luna” di Lorenzo Fiori, entrambi di Basiliano.

Nella sezione Adulti primo posto per Enzo Puntin di Aquileia con “Natività”, segnalati “Linfa di vita” di Giuseppe Corlianò di Villa Vicentina e “I patriotici” di Mara Pontello di Cavasso Nuovo.

Le congratulazioni vanno comunque a tutti gli autori che hanno saputo proporre la loro diversa idea di natività con opere pregevoli, che hanno arricchito gli altari laterali della chiesa e regalato un’atmosfera magica durante tutto il periodo natalizio.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 23 gennaio, prima e dopo le funzioni religiose. Maggiori informazioni sugli orari sono disponibili nella sezione eventi del sito www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it.