Confartigianato Pordenone... in passerella

Il 2 agosto a Cordenons, in Piazza della Vittoria alle 21, prosegue il percorso di selezione della ragazza più bella d'Italia. Un'occasione per le imprese artigiane del settore moda di Confartigianato Pordenone per presentare un altro genere di bellezza: quella artigiana, appunto. Nello specifico quella che si occupa della moda e che, quindi, si presta a valorizzare la bellezza che c'è in ogni donna.

"Solo un capo artigianale, realizzato su misura, è in grado di esaltare i punti di forza di una donna" rimarca il presidente di Confartigianato Pordenone, Silvano Pascolo, "e ovviamente anche di un uomo. Questa sapienza nel tagliare e nel confezionare capi che calzano a pennello, è da sempre patrimonio delle imprese artigiane che, in questa occasione, presentano alcune delle loro creazioni".

L'appuntamento è dunque con l'evento del 2 agosto a Cordenons, che si svolgerà all'Aldo Moro in caso di maltempo, per incontrare le ragazze più belle del Friuli Venezia Giulia che si contenderanno, insieme ad altre di tutte le regioni d'Italia, la corona di Miss Italia, e anche per ammirare da vicino l'arte sapiente delle imprese della moda pordenonesi.