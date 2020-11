Confcommercio lancia 'Io compro sottocasa'

Arriva anche in Fvg la campagna nazionale di Confcommercio “Compro sottocasa perché mi sento a casa” pensata per sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi a 'chilometro zero' e aiutare così le attività che tengono vive le città e i paesi e danno lavoro a tante persone.

Nel claim “Il tuo negozio di fiducia conta su di te. Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa” sono sintetizzati i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie.

L’invito – rivolto ai cittadini anche attraverso un video, che ha per protagonista Babbo Natale impegnato in un tour tra negozi di vicinato per riempire i suoi sacchi di doni – è quello di sostenere le attività commerciali che danno un contributo importante per tenere accese le nostre comunità.