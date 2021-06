Confcooperative e Volta fanno crescere i giovani imprenditori culturali

Gli studenti della classe IIIa LSS (indirizzo sportivo) dell’Istituto Volta di Udine, hanno costituito l’impresa simulata “Millemodidi”. Un innovativo progetto di simulazione d’impresa con il quale i giovani allievi del Volta hanno immaginario di recuperare e gestire un’area dismessa della città di Udine per farne un centro ricreativo per i giovani. Un percorso durante il quale si sono cimentati nella predisposizione di un business plan e uno Statuto che simulavano in tutto e per tutti quelli di una vera e propria impresa. Il progetto è il risultato della collaborazione del corpo docente dell’Istituto Volta con l’Area educazione cooperativa di Confcooperative Fvg.

"La collaborazione con l’Istituto Volta e il suo dirigente, Cristian Rizzi, si è rivelata estremamente positiva – commenta Paola Benini, presidente di Confcooperative Udine – e l’impegno per la promozione dell’avvicinamento dei giovani al mondo dell’impresa è un momento fondamentale per tutto il settore cooperativo".

Coinvolta nel progetto anche la classe 3a LSA dell’indirizzo aereonautico: in questo caso gli studenti hanno immaginato di acquistare un aereo da turismo a uso dei soci per effettuare piccoli spostamenti.

L’interessante progetto è stato finanziato dalla Regione attraverso il bando ”Iniziative in ambito culturale a favore dei giovani”, all’interno del progetto: “Sperimentarsi giovani imprenditori culturali”. Attraverso la partecipazione nelle attività delle cooperative culturali e l’incontro con le associazioni del luogo, con questo progetto ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni viaggiano alla scoperta delle loro potenzialità, delle risorse culturali legate al territorio per agire nella creazione e promozione di iniziative ed eventi nel poliedrico settore culturale. “Sperimentarsi giovani imprenditori culturali” è un percorso per mettersi alla prova in situazioni reali con i propri pari e guidati dai professionisti della cultura, per creare sinergia, co-creare i valori di identità culturale del territorio e metterli in rete tra loro.