Conferimento dei rifiuti ai tempi del Coronavirus

“Nell’ottica di garantire, come nostra mission aziendale, il miglior servizio a tutti i cittadini, abbiamo prodotto alcune semplici grafiche con le regole divulgate dall’Iss (Istituto Superiore di Sanità). Queste regole sono da osservare per una corretta raccolta dei rifiuti domestici e comprendono quelle per i casi negativi e/o positivi al CoVid-19.” Esordisce il direttore Massimo Fuccaro commentando il decalogo di Net e dell’Iss sulle norme igieniche da osservare sia nella raccolta a mezzo cassonetti stradali sia nella raccolta casa per Casa.

“Vogliamo - prosegue Fuccaro - rassicurare tutti i cittadini: noi osserviamo da sempre e siamo molto rigorosi sulle norme igienico sanitarie in azienda e per tutti i nostri collaboratori, che operano all’interno e all’esterno. Assieme riusciremo a sconfiggere il virus, ora la priorità è prevenire che si propaghi il contagio” conclude Fuccaro.