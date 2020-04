Conguaglio acqua, in arrivo una stangata in bolletta

Stangata in arrivo per migliaia di friulani, già provati economicamente dall'emergenza Coronavirus. La bolletta dell'acqua degli utenti Cafc, in spedizione in questi giorni, conterrà infatti una spesa con importi che potrebbero essere quasi triplicati. Sono stati ricalcolati tutti i consumi effettuati dal primo gennaio 2018 a marzo 2020. Non si tratta di un errore, ma di un conguaglio unico retroattivo sulle nuove tariffe stabilite un paio di anni fa dall'Ausir (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, suggerisce agli utenti di chiedere l'immediata sospensione delle fatture o quantomeno la rateizzazione del versamento per chi è in difficoltà.

Salvatore Benigno, presidente di Cafc, rassicura gli utenti. Il Consiglio direttivo, a seguito dell'emergenza Covid-19, ha dato la sua massima disponibilità a rinviare le date di scadenza delle bollette che presentano il conguaglio retroattivo. L'ente, inoltre, si è detto disponibile a rilasciare piani di rateizzazione per venire incontro a tutte le attività produttive e alle famiglie, come già stabilito in accordo con tutti i soci.

"Questa decisione", ha sottolineato il presidente del Servizio Idrico Integrato, "è stata presa purtroppo prima dell'invio di parte delle bollette di marzo. Come comunicato sui canali istituzionali, l'utente potrà, dunque, rinviare o pagare a rate il ricalcolo della bolletta in arrivo".