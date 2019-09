Coniugare business e creatività con Diva

Creare un modello di innovazione efficace e un nuovo ambiente in cui l'innovazione può avvenire: ecco l’obiettivo del progetto Diva, che coinvolge nei processi innovativi anche artisti e creativi. Gli approcci che il progetto vuole sperimentare sono nuovi e volti a stabilire le condizioni favorevoli alla collaborazione tra ambiti e campi diversi, come l'arte, il design, la scienza e la tecnologia, l'educazione e l'imprenditorialità.

Friuli Innovazione è uno dei promotori del progetto, che vuole contaminare le imprese con il pensiero artistico, il design thinking e altre iniziative sociali partecipative, per contribuire ad aumentare le opportunità di cooperazione e di sviluppo sia di aziende high-tech che di operatori e di imprese capaci di affrontare le sfide dei mercati.

Al momento è in corso il mapping dei potenziali candidati. La call per la realizzazione dei progetti pilota, per i quali sono a disposizione 900mila euro, è prevista per il prossimo anno. L'invito, dunque, è già aperto a tutti gli interessati e a coloro che vogliono sperimentare questo modello.

Sarà creato un hub in ogni area di progetto, per fornire promuovere approcci e collaborazioni innovative. Friuli Innovazione sarà l’hub in Friuli Venezia Giulia e supporterà i beneficiari selezionati sul territorio, guidandoli nel percorso di innovazione.

“Con il progetto Diva Friuli Innovazione avrà a disposizione nuovi strumenti per facilitare la fertilizzazione incrociata tra le Industrie Culturali Creative e PMI tradizionali ed avremo l’opportunità per sviluppare progetti originali per aumentare la propensione alla creatività e innovazione", spiega Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione. "Competenze che saranno a disposizione delle imprese e delle startup del Friuli Venezia Giulia".