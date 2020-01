Connessioni, arriva il podcast sulle neuroscienze

Parte oggi, su Soundcloud, Spreaker, Spotify e iTunes, Connessioni, l’unico podcast in italiano che approfondisce in maniera multidisciplinare la ricerca scientifica su mente e cervello. La prima puntata è dedicata alla neuromagia, una disciplina scientifica che sfrutta il know how di maghi e prestigiatori per studiare il cervello e più in generale al ruolo che questi hanno avuto nel sostenere lo scetticismo scientifico, da Houdini al Mago Silvan, passando per James Randi. Rispondono alle domande della giornalista scientifica Federica Sgorbissa, Massimo Polidoro, giornalista e presidente del Cicap, Stephen Macnick e Susana Martinez-Condez, scienziati dell’Università di Stato di New York, autori del libro “I trucchi della mente” (Codice edizioni).

Nelle prossime puntate si parlerà anche di cervello dello sciame, odio on-line studiato con la fisica della materia condensata, empatia egoista e neuroarcheologia.

Connessioni è il podcast che racconta il cervello, neuroscienze, psicologia e tutto quello che vi è connesso, e lo fa da punti di vista multidisciplinari: le neuroscienze più strette, la psicologia sperimentale, animale e comparata, ma anche la computer science, gli studi in fisica, matematica e molto altro. Non mancano le contaminazioni che arrivano anche dal di fuori dello stretto ambito scientifico, parlando anche di arte, società, tecnologia, e più in generale di quel che significa “essere umani”, con grande attenzione verso l’attualità.

E' prodotto da Sissa Medialab, azienda nel settore della comunicazione della scienza e delle riviste scientifiche specializzate. Ogni puntata affronta un tema diverso, approfondito con interviste a esperti nel panorama italiano e internazionale. Per completare l’informazione e nell’ottica del rigore scientifico dei contenuti proposti, vengono anche offerte fonti e altro materiale per approfondire (anche autonomamente) l’argomento delle puntate.

L’autrice e conduttrice, Federica Sgorbissa, è una giornalista e comunicatrice della scienza. Specializzata su psicologia e neuroscienze, temi sui quali verte anche la sua formazione accademica (una laurea in psicologia e un dottorato in scienze cognitive), si è formata al Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste. Lavora da diversi anni per Sissa Medialab, azienda nell’ambito della comunicazione della scienza, e collabora come giornalista con testate come Le Scienze, Mind e Il Tascabile.