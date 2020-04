Conoscenza scientifica, nasce una nuova piattaforma europea

Il libero scambio di risultati scientifici è fondamentale nel progresso della conoscenza e nella soluzione di problemi. Attualmente è molto frequente imbattersi in articoli scientifici a cui si accede con autorizzazioni e costi; inoltre il più delle volte i ricercatori per pubblicare i propri lavori pagano, alle case editrici, i servizi di pubblicazione.

Questa prassi però limita la circolazione delle conoscenze e per questo motivo la Commissione Europea / Open Science sta realizzando una propria piattaforma di pubblicazione gratuita ad accesso libero di articoli scientifici.



Tutti gli articoli, prima della pubblicazione, saranno soggetti a un processo di revisione da parte di un comitato di esperti, aperto e trasparente, adottando la politica della condivisione di dati ed informazioni FAIR.



L’iniziativa nasce per fornire un servizio di supporto ai progetti europei Horizon2020 e Horizon Europe che sono lo strumento principale dell’Unione per l’innovazione e la ricerca.



Una volta a regime, la piattaforma sarà un punto di accesso libero per le conoscenze provenienti da tutte le discipline e ne favorirà la diffusione, con conseguente beneficio per ulteriori ricerche e applicazioni.



Il lancio dell'ambiziosa iniziativa di accesso aperto dell'UE è previsto per l'inizio del 2021, ma la piattaforma di pubblicazione accetterà la presentazione di articoli dall'autunno 2020.



Questa è un ottima notizia anche per le agenzie, come l’Arpa Fvg, infatti quotidianamente i risultati della ricerca vengono applicati per affrontare problemi ambientali che richiedono continui nuovi approcci.