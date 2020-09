Conoscere i cavalli Camargue dell'Isola della Cona

Sabato 19 settembre all'Isola della Cona si potranno conoscere i Cavalli Camargue in un evento di avvicinamento al branco.

L'appuntamento è alle ore 16 al maneggio della Riserva per una breve visita e l'osservazione del branco dagli osservatori, dopo il quale seguirà il recupero dei cavalli da lavoro dal pascolo e una lezione sulla gestione e comprensione della comunicazione del cavallo. L'evento terminerà alle 18 con il rilascio dei cavalli nei ripristini.



È previsto un numero massimo di 8 partecipanti. La quota di partecipazione è pari a 18 euro a persona. L’evento è organizzato nel rispetto della normativa anti-covid. Per partecipare sarà obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza e indossare le mascherine di protezione.



Per info e prenotazioni inviare una mail all'indirizzo info@rogos.it. In caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.



La biglietteria della Riserva è aperta ogni giorno (tranne il giovedì) dalle 9.00 al tramonto.

Il Punto di ristoro al Pettirosso è aperto ogni giorno (tranne il giovedì) dalle 12.00 alle 19.00. L'accesso fino al Punto di ristoro è gratuito.