Consigli di stile con la Fashion Talk dell'Outlet di Palmanova

Un salotto virtuale dedicato alla moda, quello pensato dal Palmanova Outlet Village, che continua i suoi “Fashion Talks” in diretta Instagram entrando nelle case di diversi personaggi noti della tv per farsi svelare trucchi e consigli di stile. A condurre Nicola Santini, docente, giornalista, scrittore, opinionista e volto televisivo, uno degli esperti di bon ton in Italia.



Questo giovedì 2 è la volta di Roberta Beta, che da ex gieffina tutta pepe diventa conduttrice radiofonica di diversi programmi su Radio Due, oltre a continuare la carriera televisiva nei salotti de La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque. Si rimane in ambiente radiofonico anche lunedì 6 con Margherita Zanatta, anch’essa partita dal loft di Cinecittà per diventare oggi speaker, attrice e showgirl. Con 141 mila followers su Instagram e due programmi per radio Ticino e Lattemiele, è amata dal pubblico per il look esuberante e la spiccata ironia.



Il Palmanova Outlet Village ha deciso di regalare ai propri clienti un modo inedito di vivere lo shopping scegliendo otto volti noti di radio, tv e social per farsi raccontare la loro idea di stile, i capi del cuore, oltre ad alcuni consigli pratici sugli outfit per ogni occasione. Le protagoniste delle dirette spiccano per la loro diversità, proprio come le clienti del Village: chi ama un look più sportivo o casual, chi un po’ più rock, chi invece predilige l’eleganza.



Nelle prossime due dirette, le ospiti del Village sveleranno agli utenti i pezzi must have per la stagione, oltre a mostrare 3 look personali per i diversi momenti della giornata, tutto sotto l’occhio attento del maestro del bon ton Nicola Santini.



Appuntamento quindi questo giovedì alle ore 19, per proseguire lunedì 6 luglio, sul profilo Instagram di Palmanova Outlet Village con “Palmanova Fashion Talk: la moda fa salotto!”.