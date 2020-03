Consorzio Bonifica Pianura Friulana, l'attività non si ferma

Non si ferma l’attività del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, impegnato anche nell’attuale emergenza sanitaria a garantire l’operatività dei servizi essenziali; l’ente, infatti sta predisponendo opere e impianti per la fornitura del servizio irriguo nei prossimi mesi, si prepara a fronteggiare eventuali problematiche conseguenti a eventi meteorologici, assicura il funzionamento dei propri impianti di sollevamento per lo scolo dell’acqua. Il tutto, però, proteggendo il personale da possibili contagi da coronavirus.



“In ottemperanza al dpcm 11.03.2020 e a tutela del diritto fondamentale della salute del personale dipendente e di tutti i soggetti anche indirettamente coinvolti o partecipi alle attività consortili e al fine di ridurre i possibili rischi sanitari – dichiara la presidente Rosanna Clocchiatti - abbiamo collocato in ferie il personale non strettamente necessario ad assicurare i servizi essenziali,attuando per quanto possibile programmi di rotazione ferie-lavoro del personale, suddividendo equamente periodi di attività con quelli di riposo”. Confermata, naturalmente, la sospensione fino al 3 aprile dell’attività di ricevimento al pubblico in tutte le sedi e i magazzini consortili.



Nella sede di via Europa restano potenziate le ore di apertura di centralino telefonico (0432.275311) che osserverà i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15 alle ore 17.30. Nelle sedi periferiche il personale addetto negli orari di apertura al pubblico rimarrà a disposizione attraverso il cellulare di servizio. “Invitiamo i consorziati e quanti volessero contattare il personale consortile a utilizzare la comunicazione telematicaattraverso gli indirizzi e-mail, visibili sul nostro sito, dedicati all’attività sul territorio e per il rapporto con i consorziati”.