Consumo di suolo e numero di abitanti, Fvg maglia nera

Il Friuli Venezia Giulia è al terzo posto in Italia per cementificazione e consumo di suolo in base al numero dei suoi residenti. La regione segna un +1,96 metri quadrati per abitanti e segue la Basilicata (+2,80 m2/ab) e l'Abruzzo (+2,15 m2/ab). Il dato è emerso dal Report pubblicato da Ispra e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Il rapporto elaborato sui dati raccolti nel 2018 è impietoso; su scala nazionale nelle aree urbane ad alta densità solo lo scorso anno abbiamo perso 24 metri quadrati ogni ettaro di area verde.

Non solo. Purtroppo la cementificazione e le nuove costruzioni avanzano nonostante il calo delle nascite, registrato soprattutto nel nord Italia. Nelle grandi città, ad esempio, solo nell’ultimo anno si sono costruiti circa 456 m2 ogni abitante in meno.