Contest fotografico Legacoop Fvg

#Nonsoloil25novembre – La cooperazione cammina con le scarpe rosse. Questo il titolo della campagna dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop Fvg promossa e diffusa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

E’ un impegno più che un slogan per testimoniare la volontà di porre un’attenzione costante al contrasto alla violenza di genere, il 25 novembre ma non solo il 25 novembre. Va ricordato fra l'altro che la violenza di genere si consuma in tante forme indirette e non solo mortificando il corpo, ma la persona, come per esempio il non riconoscimento dei ruoli ed una non equa retribuzione. Su tutti questi temi Legacoop Fvg lancia, all’insegna di una continuità di impegno, un contest fotografico su Facebook dal titolo “#Nonsoloil25novembre – La cooperazione cammina con le scarpe rosse”.

Dal 30 novembre al 10 aprile 2021 sarà possibile postare sulla pagina Facebook di Legacoop Fvg uno scatto che racconti il senso del 25 novembre. Una raccolta di idee in immagini da poter sfogliare tutto l’anno e che nella giornata del 25 aprile vedrà lo scatto che avrà ricevuto il maggior numero di like diventare la foto immagine della prossima campagna contro la violenza. Il regolamento del contest fotografico è consultabile sul sito www.legacoop.fvg