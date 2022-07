Continua il calendario di Estate a Pordenone

La ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone continua con gli appuntamenti di Scena Bimba: oggi, alle 21, nella Sala Parrocchiale Sacro Cuore “Pierino in blues”, la storia di un lupo cattivo raccontata da attori e strumenti musicali per parlare di paura, coraggio e voglia di libertà a cura di Ortoteatro e della Compagnia Nata Teatro di Arezzo.

Alle 21.30 in largo San Giorgio per il Cinema sotto le Stelle speciale proiezione gratuita del mitico film “The Blues Brothers” di John Landis, in collaborazione con Cinemazero e Sexto'Nplugged.

Martedì 19 luglio, alle 16.30, nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica i laboratori creativi “Letture fatte ad arte” per bambini da 6 a 11 anni a cura di Eupolis. L’estate musicale entra nel vivo delle manifestazioni al Parco di San Valentino (entrata da via Interna, presso l’auditorium Concordia) con l’apertura del 31° Pordenone Blues Festival, affidata alle 20:45 al gruppo Vintage Trouble e Christone "Kingfish" Ingram. Alle 21 nel Polisportivo di via Gemelli andrà in scena “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo, per la rassegna Teatro in quartiere a San Gregorio. Alle 21 all’Arena Despar di piazza della Motta si esibiranno i “Quinteto Porteño” con il loro tango-jazz, a cura della Scuola di Musica Città di Pordenone, mentre alle 21:30 all’Arena UAU di via Brusafiera il film “One day one day”, premio “Cipputi” 2022, con l’intervento del regista Olmo Parenti.

Mercoledì 20 nuovo appuntamento alle 10 nella Sezione Ragazzi della Biblioteca civica con i laboratori di letture ad alta voce e attività creative per bambini “Se leggo mi diverto”. Continuano le visite guidate gratuite nell'ambito dell'iniziativa "I luoghi di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone", partenza dalla Chiesa di Sant’Ulderico a Villanova alle 15:30 per l’escursione a Villanova, Vallenoncello e Rorai. Alle 17 nel giardino della Biblioteca Sud in via Vesalio letture animate con i più bei libri di Hervé Tullet, autore e illustratore di libri per ragazzi, per “Ogni biblioteca è un’avventura” a cura di Thesis Associazione Culturale - Dedica Incontra e Ortoteatro.

I “Teatri nel Giardino del Mondo" sbarcano nel parco della Madonna Pellegrina alle 19 con “Rime insaponate”, spettacolo di bolle di sapone di Alekos Ottaviucci, a cura di Scuola Sperimentale dell’Attore. La ballata dell'amore e del potere di “Malacarne” alle 20:45 nell’ Area verde del Centro Associativo di largo Cervignano sarà presentata dalla compagnia teatrale “Arti e Mestieri” nell’ambito della rassegna Teatro Largo.

Alla stessa ora (20:45) appuntamento in libreria Quo Vadis per “Ucraina da viaggiare”, per conoscerla meglio e andare oltre alla tragica cronaca dell’oggi. Serata eccezionale con il secondo appuntamento del 31° Pordenone Blues Festival alle 21:15 con il concerto di Jeff Beck, uno dei più grandi chitarristi di sempre, accompagnato sul palco del San Valentino (entrata da via Interna, presso l’auditorium Concordia) dal poliedrico e acclamato attore Johnny Depp! Alle 21:30 il Cinema sotto le stelle di largo San Giorgio propone “Un eroe” di Asghar Farhadi Or, in collaborazione con il Premio Sergio Amidei di Gorizia.

Giovedì 21 i laboratori di creatività e manualità di Pilar Luisa Perazzo e Pepita animazione attendono i bambini dalle 17 in piazza Risorgimento. In occasione dei Giovedì sotto le Stelle e del Pordenone Blues Festival, il centro città sarà invaso dalle 18 di band e musicisti con oltre 30 gli spettacoli, concerti e dj set fino a notte fonda, da gustare con un calice e degli stuzzichini del territorio di “A spasso con gusto”.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it