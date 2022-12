Continua il viaggio nella natività al Città Fiera

Si rinnova al Città Fiera l’appuntamento annuale con la Mostra 100 presepi, quest’anno in uno spazio di 500 metri quadri con 100 opere artigianali realizzate da privati, associazioni e scuole.

Ogni opera è unica e viene pensata dall’autore per raccontare la natività attraverso la propria interpretazione. Le creazioni parlano dei temi più diversi: il presepe dell’Associazione Nazionale Carabinieni – Gruppo Benemerite di Udine – ha messo in contrapposizione il bene e il male, utilizzando materiali che lo interpretano simbolicamente. Carlo Franzolini ha invece legato la natività alla bandiera del Friuli e alla sua storicità. Sono davvero tanti gli spunti e le suggestioni che i presepi in esposizione riescono a regalare durante la visita alla mostra. 100 opere una diversa dall’altra che raccontano la natività e trasmettono tutto il calore della tradizione.

Tre le categorie rappresentate: tradizionale, interpretazione della natività in modo classico e realistico, natura e riciclo, sono presepi costruiti con materiali naturali o con materiali riciclati, infine arte d’autore, presepi realizzati con materiali pregiati, su tela, vetro, filati, ricami, quadri e sculture.

Durante tutto il periodo di esposizione, fino al 28 gennaio, il pubblico potrà votare i presepi sia venendo in visita nell’area dedicata al primo piano del centro commerciale, sia esprimendo la propria preferenza on line sulla pagina Facebook dedicata. Ogni voto sarà poi conteggiato insieme al giudizio espresso dalla giuria tecnica che valuterà materiali, cura dei dettagli e originalità e decreterà un vincitore per categoria, i primi classificati riceveranno una gift card del valore di 150 euro.

A fine gennaio si conosceranno i tre presepi vincitori e le menzioni speciali date alle tante opere che si sono distinte per l’originalità. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.30.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti: cittafiera.it