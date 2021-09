Continua in rete il ricordo di Claudia Grimaz

L’affetto e la riconoscenza nei confronti di Claudia Grimaz, 51 anni, cantante e attrice friulana, continua anche dopo la sua scomparsa. Il ricordo della donna, Soprano, interprete di musica popolare e colta e docente musicale presso il ‘Percoto’ di Udine, si è manifestato sui social con numerosi messaggi di cordoglio di amici, allievi e colleghi, ed ora anche con una raccolta fondi organizzata dal coro femminile La Tela, di cui Claudia era la direttrice.



“Claudia, la nostra Maestra, capace, generosa, di grande umanità ci ha lasciato purtroppo troppo presto”. Scrivono le amiche del Coro sulla piattaforma GoFundMe, dove è stata pubblicata la campagna.



“Per 15 anni ha diretto il nostro coro con grande energia e infinita dolcezza trasmettendoci la passione e l’amore per la musica popolare. Claudia ha realizzato tantissimi altri progetti in campo musicale, teatrale e dell’insegnamento lasciando un segno indelebile in ogni ambito e comunità con cui ha collaborato. Desideriamo sostenere la famiglia con un atto concreto lanciando questa raccolta fondi che andrà interamente devoluta al marito Trinità ed ai due figli”. Concludono le promotrici dell’iniziativa".



La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/in-memoria-della-cara-amica-claudia