Continua la raccolta di abiti usati nelle filiali Crédit Agricole

Prosegue fino al 14 gennaio, nelle filiali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto di Crédit Agricole FriulAdria, la raccolta di abiti usati a favore di Humana People to People Italia, organizzazione umanitaria impegnata nel promuovere la cultura della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.

La clientela potrà donare i vestiti che non indossa più, ma ancora in buone condizioni, negli appositi ecobox. Con questo piccolo gesto, si contribuirà a sostenere i progetti di sviluppo che l’organizzazione realizza nel mondo e le attività di solidarietà in Italia. Solo nel 2020 gli interventi della Federazione di Humana nel mondo hanno coinvolto 12 milioni di persone con iniziative legate all’educazione, alla tutela della salute e alla lotta al cambiamento climatico.

Per effetto della partnership nelle filiali della banca sono stati allestiti dei punti di raccolta di abiti, scarpe e accessori (borse, sciarpe, cinture e cappelli) usati a disposizione dei clienti e dei dipendenti. Ciò che verrà donato entrerà nella filiera di Humana, che si occuperà di valorizzarli in un’ottica di economia circolare.

Presente in 42 province italiane con quasi 5 mila contenitori stradali, nel 2020 Humana Italia ha raccolto oltre 20 milioni di chili di indumenti: il 67,5% dei vestiti donati è destinato al riutilizzo, cioè permette di vestire altre persone in Italia e nel mondo; il 25,5%, poiché troppo usurato, viene riciclato come filato o materiale di isolamento industriale; una minima parte non riutilizzabile né riciclabile, è destinata a recupero energetico Ciò che è ancora riutilizzabile viene valorizzato attraverso la vendita: Humana People to People ha oltre 500 negozi solidali in Europa e Stati Uniti presso i quali è possibile acquistare capi unici e irripetibili a prezzi accessibili. Nel nostro Paese sono presenti negozi Humana Vintage a Milano, Roma, Torino, Bologna e Verona (in Piazza Pasque Veronesi, 5), oltre all’applicazione dedicata per fare shopping online e ricevere i capi in tutta Italia. Il ricavato della vendita consente di ottenere fondi per sostenere progetti nel Sud del mondo e di creare migliaia posti di lavoro, di cui quasi 200 in Italia.