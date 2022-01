Continua la solidarietà online per La Scuoletta di Brazzacco

La Scuoletta di Brazzacco di Moruzzo è una realtà radicata sul territorio. La Cooperativa sociale onlus ‘Libera Tutti’ gestisce le attività didattiche di questa scuola immersa nel verde e d'ispirazione montessoriana.

Dopo il cambio di sede in Comune di Moruzzo, nel comprensorio del Castello di Brazzà, avvenuto un anno fa proprio per poter ospitare più bambini e ragazzi, era stata attivata una raccolta fondi su GoFundMe da Arrigo Cabai, presidente coop “Liberi Tutti” e dalla maestra Serena Balestra, per dotare “La Scuoletta” di nuovi arredi e attrezzature per la didattica.

A oggi, continua l’interesse e la solidarietà intorno alla scuola, la prova anche nelle donazioni numerose che continuano a crescere e che hanno permesso di iniziare l’anno scolastico con locali già arredati e pronti. Per chi volesse sostenere “La Scuoletta” La campagna è raggiungibile a questo link