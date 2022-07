Continuano gli appuntamenti di Monfalcone Estate

Un’altra settimana di grandi appuntamenti quella proposta dalla rassegna di eventi estivi a Monfalcone, che coinvolge tutto il territorio con un progetto di animazione diffusa, dal centro città ai rioni, fino alla spiaggia di Marina Julia.

Sabato 9 luglio alle 18 Musiche in Rocca: Imagens Duo – il duo di chitarre composto da Sergio Giangaspero e Sara Piran – si esibisce con musiche popolari brasiliane, nella suggestiva cornice della Rocca di Monfalcone (info e prenotazioni: 334-6000121 o booking@comune.monfalcone.go.it).

Alle 21 debutta in Piazzetta Unità d’Italia lo spettacolo multimediale Riflessi d’acqua - Specie protetta, prodotto nell’ambito della rassegna “Questa volta metti in scena… Summer”, diretta da Lorena Matic e prodotta dall’Associazione culturale Opera Viva con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che propone eventi in diversi luoghi della regione, con cornici spettacolari del paesaggio e con il coinvolgimento di decine di artisti. L’inedito spettacolo in scena a Monfalcone nasce dall’unione del linguaggio teatrale con quello cinematografico, con azioni contemporanee sul palco e in video, sonorizzazioni ambientali e musica, ad amplificare le percezioni della natura.

A Marina Julia saranno invece protagoniste della serata la musica e l’animazione di Joe e DJ Nick nell’evento Company in Action, a cura di Radio Company.

Per la rassegna cinematografica estiva “Il martedì è Cinema”, il 12 luglio alle 21.30 appuntamento dedicato a tutta la famiglia in Piazza Falcone e Borsellino, con la proiezione del film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di Morto, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Luca Argentero.

Mercoledì 13 luglio tornano le letture al mercato a cura della Biblioteca Comunale di Monfalcone, con la partecipazione dei Lettori in Cantiere: per tutti i bambini dai tre anni, letture ad alta voce e canzoni all’ombra del Giardino Unicef, alle 10.30.

Il Coro Ermes Grion si esibirà in concerto in Piazza Falcone e Borsellino alle 20.30.

Giovedì 14 luglio alle 21 in Piazzetta Unità d’Italia un nuovo appuntamento con la musica, con il concerto corale nell’ambito del 18° Festival Seghizzinregione, a cura del Club Alpino Italiano, Sezione di Monfalcone.

Monfalcone Estate è cultura: venerdì 15 luglio alle 18, presso lo stabilimento ex Playa a Marina Julia, il secondo appuntamento estivo con le presentazioni librarie della rassegna letteraria Monfalcone Geografie Estate, in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. Ospite in questo nuovo incontro il conduttore radiofonico e scrittore torinese Luca Bianchini, con Le mogli hanno sempre ragione, racconto giallo sullo sfondo dell’estate pugliese nella amata Polignano.

In centro città torna a portare tra i locali le proposte musicali di band emergenti il MOCA, festival musicale internazionale, a cura dell’Associazione Moon Fever Aps di Turriaco e con la direzione artistica di Simone D’Eusanio. Il 15 luglio spazio alle esibizioni di Clauscalmo (Fish & Spritz alle 18.30), Federico Ruzza (Boh! Comfort Zone alle 19.30) e Rio Sacro (Sei Come Sei alle 20.30).

Nel rione Panzano, in Piazzetta Esposti Amianto, appuntamento alle 20.45 per il concerto della Banda Civica Città di Monfalcone.

Un viaggio fra storia e innovazione nel Museo della Cantieristica e all'interno dello stabilimento navale: anche in estate, il MuCa propone le passeggiate culturali alla scoperta del villaggio operaio (prossimo appuntamento: venerdì 15 luglio) e le visite guidate al Museo della Cantieristica e al Cantiere Navale (prossimo appuntamento: sabato 16 luglio). Per info e prenotazioni: 0481 494280 o urp@comune.monfalcone.go.it.















