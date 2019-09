Conto alla rovescia per Casa Moderna 2019

Casa Moderna è la fiera più importante e attesa del Nord Est nel settore casa-arredo. E’ la manifestazione che ha dato il via all’attività fieristica regionale sostenendo l’economia del territorio e le aziende del settore, assecondando e anticipando gusti e tendenze di migliaia di visitatori che ogni anno trovano soluzioni, consigli, stimoli e idee per il futuro.

Alla conferenza stampa di oggi per la presentazione della 66esima edizione, in programma da sabato 5 a domenica 13 ottobre, sono intervenuti Lucio Gomiero, amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere, Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine (socio di riferimento della società fieristica), Gianluca Casali, sindaco del Comune di Martignacco anch’esso socio come il Comune di Udine, patrocinatore della manifestazione, e Cristina D’Orlando, Presidente Pefc Italia.

Nel panel di Casa Moderna 2019 anche Filiera Solidale Pefc – Vaia 2018, “lo sponsor” Amga Energia e Servizi – Gruppo Hera, Mondialpol (Security Partner) e Pulitecnica Friulana (Sponsor tecnico).

A Casa Moderna sono presenti 250 diretti, dato che si raddoppia considerando i marchi rappresentati. Con una fidelizzazione degli espositori pari all’80%, Casa Moderna sa essere all’altezza delle aspettative per riconfermarsi appuntamento clou dell’abitare e lo fa prima di tutto esponendo le migliori soluzioni d’arredo per interni ed esterni e non solo. Le quasi 20 mila imprese del comparto abitare in Fvg costituiscono una realtà economica significativa e rappresentano trasversalmente tanti settori, dalla manifattura ai servizi, dal legno-arredo all’impiantistica, dal commercio alla sostenibilità ambientale all’innovazione. La crisi globale che ha colpito tutti senza esclusione di colpi, ma la decrescita per il settore casa è stata piuttosto contenuta rispetto ad altri comparti economici-produttivi.

Anzi, alcuni sub-settori sono cresciuti: nel campo dell’impiantistica, delle riparazioni, della domotica, della sostenibilità, del wellness, del giardinaggio, delle costruzioni specializzate, segno di un cambiamento delle necessità dei cittadini, ma segno anche di un cambiamento dell’economia, che sempre più affianca la manifattura e la produzione a servizi sempre più avanzati e su misura.

I principali settori espositivi: arredamento; arredo bagno; arredo giardino; biancheria per la casa; complementi d’arredo e oggettistica; cucine; design; edilizia; illuminazione; impiantistica; istituzioni e associazioni di categoria; pavimenti, scale, serramenti; piscine e saune; tappeti e tendaggi; servizi di consulenza e di fornitura; stufe e caminetti.

Dentro Casa Moderna, oltre a Casa Biologica (19^ edizione) che rappresenta il settore della bioedilizia e delle costruzioni ecosostenibili come economie emergenti e a Casa Sicura (4^ edizione) dedicata a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell’ambiente famigliare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita, debutta quest’anno un nuovo percorso espositivo, Casa Verde, dedicata ad una vera e propria tendenza che unisce artigianato, innovazione, design, forme, materiali, piante e fiori per offrire soluzioni d’arredamento outdoor.

CASA BIOLOGICA. Bioedilizia e costruzioni ecosostenibili sono economie emergenti e rappresentano una richiesta che cresce di anno in anno: studi di settore stimano che oltre il 60% dei progetti è orientato alla sostenibilità. A indirizzare verso la bioedilizia sono le esigenze del cliente con una maggiore consapevolezza dei benefici economici, le motivazioni socio-ambientali, le normative vigenti e le agevolazioni fiscali messe in atto anche nel nostro. Casa Biologica è allestita al padiglione 8.

CASA SICURA: sistemi di sicurezza e videosorveglianza, antifurti e antincendio, antiinfortunistica, automatismi per cancelli e porte, casse forti compagnie assicurative, recinzioni, ringhiere, serramenti, impianti domotici.

Il Salone Casa Sicura, allestita al padiglione 2, dà spazio a tutto quello che concerne la sicurezza in casa, nell’ambiente famigliare, nelle abitudini e nella quotidianità di chi la abita. La sicurezza è infatti ritenuta di fondamentale importanza per le famiglie, sempre più propense a dotarsi di sistemi di monitoraggio e di automatismi per sentirsi protetti e sereni o di apparecchiature che si connettono con servizi di assistenza e sorveglianza.

CASA VERDE. Il nuovo percorso espositivo Casa Verde all’interno del padiglione 4 e nelle aree esterne rappresenta una tendenza, sempre più marcata, di dare più respiro agli spazi interni collegandoli con quelli esterni in una sorta di “osmosi” che interrompe la rigida distinzione tra il dentro e il fuori. Lo stile di vita contemporaneo, caratterizzato da stress e sedentarietà, porta ad apprezzare sempre di più lo stare e il fare attività all’aria aperta. Come affermano alcuni esperti del settore, “Vivere en plein air è, per noi generazione indoor, un grande lusso; ma il design, vigile sul mondo, è maturo per rispondere a gran voce a questa esigenza sempre più manifesta dell’abitare”.

La Regione rinnova la partecipazione con un’area info-espositiva sulle politiche abitative e mutui casa.

TEMPESTA VAIA. Casa Moderna è anche valorizzazione della risorsa legno con la presenza come partner della Filiera Solidale Pefc. L’uragano Vaia dell’ottobre 2018 ha provocato danni molto ingenti al patrimonio forestale, soprattutto nel Nord Est dell’Italia e nelle montagne del Fvg, l’area che produce 2/3 del legname da lavoro italiano. In quest’area oltre 60% delle foreste sono certificate Pefc (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). E’ in questa situazione che Pefc ha deciso di lanciare il progetto di filiera solidale, chiedendo alle aziende certificate di acquistare legname proveniente dagli schianti in sostituzione di legno di importazione ad un prezzo equo. Questo legname sarà tracciato attraverso la filiera produttiva fino al consumatore finale e sarà contraddistinto da un apposito logo, che sarà controllato dagli organismi di certificazione della catena di custodia.

Dall’edizione 2016 Casa Moderna si è arricchita di importanti cambiamenti nella strategia di comunicazione, particolarmente orientata ad incrementare la visibilità degli espositori anche dopo l’evento fieristico e verso una bacino territoriale-sociale sempre più ampio e profilato. Campagna social – web visibility per incrementare l’azione awareness sull'evento e la gestione contatti profilati (oltre 22.000 sono i componenti della community di Casa Moderna che ci seguono con costanza tutto l’anno); sito web dedicato - www.casamoderna.it - sempre on-line per dare informazioni e servizi sulle aziende aderenti e sul mercato della casa e dell’arredocasa. Uno strumento comunicativamente e anche esteticamente più efficace che Casa Moderna mette a disposizione degli espositori per dare alla loro presenza all’evento clou annuale una visibilità permanente nella sezione “Aziende – La casa in rete”. Il nuovo sito è la base per azioni di comunicazione mirate verso un ampio bacino di contatti profilati, composto dai visitatori di Casa Moderna. Questo consente le aziende di essere inserite in un contesto che offrirà loro maggior visibilità e autorevolezza anche oltre l’evento fieristico.

VISITARE CASA MODERNA. Orario di apertura: da lunedì a venerdì 15 – 21; sabato e domenica 10 – 21. Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5. Ma l’azione promozionale per facilitare l’afflusso di pubblico e quindi incrementare i contatti tra espositori e visitatori è particolarmente sostenuta e diversificata su vari target: tra questi i giovani under 35 che potranno visitare gratuitamente la fiera nella giornata di martedì 8 ottobre.

Nel ventaglio delle promozioni, c’è il “biglietto famiglia” che consente ai genitori con figli di entrare al costo unico di 10 euro, l’ingresso ridotto per le serate dei giorni feriali, per gli studenti universitari e per gli over 65.

Confermata l’iniziativa avviata lo scorso anno e rivolta agli architetti, ingegneri, geometri e periti industriali appartenenti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia: questi professionisti potranno visitare gratuitamente Casa Moderna durante i giorni feriali.

Anche la campagna digital Adv su alcuni media della Slovenia consentirà, previa registrazione, l’ingresso ridotto.

Da sempre Casa Moderna favorisce occasioni di incontro-confronto, di relazione, di approfondimento e di formazione: anche quest’anno aziende, imprenditori, professionisti e istituzioni scelgono il più accreditato evento dedicato alla casa e all’abitare per organizzare incontri, convegni, seminari, presentazioni e altri appuntamenti per gli addetti ai lavori, ma anche per il grande pubblico.

I parcheggi esterni (circa 3.000 posti) sono gratuiti, ma quest’anno ci sarà la novità del ponte pedonale per il collegamento diretto con il Città Fiera.

Baby Parking. Gratuito e attivo tutti i giorni al padiglione 4, il servizio Baby Parking è molto utile e apprezzato dalle famiglie perché mentre mamme e papà visitano gli stand con la necessaria tranquillità e la dovuta attenzione i loro bimbi possono giocare e divertirsi in un'area a loro riservata, attrezzata e sorvegliata da personale dedicato. Orari: da lunedì a venerdì 15 - 19; sabato e domenica 10 - 19.

USA L’AUTOBUS. Linea 9/F – Servizio di collegamento urbano fra la città di Udine e il quartiere fieristico con i mezzi della Saf Autoservizi.

www.casamoderna.i