Conto alla rovescia per Idea Natale

E' tempo di pensare ai regali! I più belli e insoliti si potranno trovare da domani (giovedì 14 novembre) solo alla Fiera di Udine dove aprirà IDEANATALE con ingresso libero, oltre 150 espositori e più di 40 eventi tutti gratuiti per il piacere dell'incontro, della scoperta e della partecipazione. Per il primo giorno stand aperti dalle 15.00 alle 20.00 e tutti da vedere nella loro pienezza e varietà di proposte: tantissime cose belle da regalare e regalarsi per la casa, la persona e il tempo libero. Oggetti, accessori, libri, idee golose, regali solidali, ricette, consigli e show cooking per la tavola delle feste, ma anche vacanze a km zero…

Per gli amanti della montagna e dello sci, il regalo ideale è uno skipass e una vacanza a km zero: la montagna del Friuli Venezia Giulia sarà tra gli espositori di IDEANATALE per offrire una proposta di regalo a km zero e a prezzi speciali solo nei giorni della fiera. I sei poli della montagna del Friuli Venezia Giulia saranno presenti nel padiglione 8 con due postazioni, una dedicata al rilascio di tutte le informazioni turistiche utili a creare “la vacanza perfetta in Friuli Venezia Giulia” e l’altra preposta all’emissione degli skipass a un prezzo promozionale, offrendo così la possibilità di regalare a chi si ama la neve vicino a casa. Solo nei giorni dell’evento fieristico sarà possibile, infatti, acquistare lo skipass giornaliero a data aperta al prezzo speciale di 28 euro (con un risparmio rispetto ai prezzi di stagione di 10,50 euro per adulto) valido in tutti i poli e in tutte le stagioni.

Non solo addobbi, alberi di natale, presepi, bambole e giocattoli, orologi e oreficeria, argenteria, pietre dure e preziosi, carte da regalo e biglietti d’auguri, oggetti artigianali in legno, vetro, mosaico e ceramica, ma anche tappeti e tessuti per la casa, capi di abbigliamento per l’inverno, accessori moda, candele, profumi, essenze e spezie, prodotti di erboristeria, i più tradizionali dolci natalizi, leccornie e raffinatezze di cioccolato, marmellate, miele, vini e spumanti e prodotto tipici della regione.

Con IDEANATALE apre anche LibrInsieme - Autori, Lettori, Editori, Librai: il primo incontro dei sei in programma con i grandi autori e personaggi televisivi è con Mauro Corona e il suo ultimo libro "Il passo del vento. Sillabario alpino"; appuntamento domani alle 18.00, al padiglione 6. Realizzata in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, LibrInsieme è fatta anche di altri appuntamenti che ruotano attorno al libro nei suoi diversi generi: alcune tra le 15 case editrici presenti in Fiera proporranno incontri, presentazioni e letture per il piacere di stare insieme confermando o scoprendo che il libro resta uno dei regali più belli da fare e da farsi, perché regalando un libro regaliamo una parte di noi, un’emozione, una speranza, un progetto di vita, una prospettiva.

Dentro IDEANATALE anche gli stand di IdeaSolidale pe valorizzare il “Terzo Settore” promuovendone i prodotti, le esperienze e soprattutto i valori che lo rendono fondamentale nella comunità per la coesione sociale e il benessere delle persone e dei soggetti più fragili.



IDENATALE non può tralasciare i più piccoli con giochi, giocattoli, libri e racconti di fiabe, abbigliamento e anche intrattenimento e divertimento nell’area Baby Parking del padiglione 6, servizio gratuito pensato anche per il divertimento dei più piccoli e la tranquillità dei genitori nella visita agli stand per scegliere i regali .



Natale è anche la tavola delle feste che ogni giorno a IDEANATALE diventerà un vero e proprio laboratorio di cucina con dimostrazioni, concorsi, show cooking, suggerimenti e prelibatezze grazie alla professionalità e all’esperienza degli chef dell’Associazione Cuochi Udine e alla collaborazione delle giovani leve delle scuole alberghiere.



Gli orari per visitare IDEANATALE:

giovedì 15.00 – 20.00

venerdì, sabato e domenica 9.30 – 20.00



Usa l’autobus: anche in occasione di questa manifestazione fieristica, saranno attivi i collegamenti tra la città di Udine e il quartiere fieristico utilizzando la linea 9/F – Autoservizi SAF FVG.