Conto alla rovescia per il nuovo lancio di Samantha Cristoforetti

Alle 9.52, dalla base di Cape Canaveral, in Florida, prenderà il via il secondo viaggio nello spazio dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti: destinazione la Stazione spaziale internazionale (Iss). A bordo della capsula Crew Dragon l'equipaggio, composto da altri tre astronauti, il comandante Kjell Lindgren e gli statunitensi Bob Hines e Jessica Watkins, raggiungerà la Iss nella notte fra il 27 e il 28 aprile.



La Nasa ha attivato, sul proprio canale YouTube, una diretta per seguire il lancio.



C'è un po' di Fvg in questa missione. Uno dei sei esperimenti italiani previsti nel corso della missione Esa Minerva, infatti, è Nutriss dell’Università degli Studi di Trieste. Dopo aver monitorato l’attività metabolica degli astronauti Luca Parmitano e Matthias Maurer nel corso delle precedenti missioni Esa, il team triestino guidato da Gianni Biolo ripeterà le analisi su Samantha Cristoforetti. Si tratta delle prime indagini di questo genere condotte su un organismo femminile: lo scopo è determinare le differenze di reazione alla micro gravità rispetto a quello maschile.



AstroSamantha racconterà, per la prima volta nella storia, la sua avventura spaziale attraverso il social più amato dai giovanissimi, Tik Tok.