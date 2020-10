Conto alla rovescia per la decima Festa dei nonni

Il 9 ottobre si terrà a Udine, nel Salone del Parlamento del Castello, la decima edizione della Festa dei nonni promossa dalla 50&Più di Udine, l’associazione dei pensionati del commercio, inserita in un sistema associativo e di servizi nato e cresciuto all’interno di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Per la quinta volta l’appuntamento è abbinato alle premiazioni del concorso “Nonno Più” che punta a premiare i nonni friulani più buoni, più simpatici, più generosi, più divertenti, più affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato, con l’aggiunta di un riconoscimento “speciale”. I vincitori, fa sapere il presidente della 50&Più di Udine Guido De Michielis, sono l’olimpionico di salto in alto Enzo Del Forno nello sport, il tenente colonnello Luigi Ziani, coordinatore della Protezione civile Ana, nel volontariato, e il presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Giovanni Da Pozzo nell’economia. Sono stati i più votati nelle tre categorie del concorso.

"Anche quest’anno abbiamo raccolto centinaia di segnalazioni che testimoniano l’interesse per l’iniziativa anche in un anno tanto complicato come quello che stiamo vivendo", sottolinea De Michielis. "Una Festa dal grande valore sociale, un ringraziamento ai nonni che dedicano il loro tempo e trasmettono la loro cultura ai nipoti", aggiunge il vicepresidente Pietro Cosatti in conferenza stampa, presente il consigliere della Fondazione Friuli Flavio Pressacco, che a sua volta ha ribadito "la forza degli anziani come simbolo in una congiuntura tanto difficile".

A quelli consegnati a Del Forno, Ziani e Da Pozzo si aggiungerà il premio “speciale” a Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della 50&Più nazionale, ospite d’onore della cerimonia in Castello, presentata dalla giornalista Silvia De Michielis, prevista nella mattinata di venerdì 9.

Il programma, costruito grazie alla direzione artistica di Alberto Zeppieri, si aprirà alle 10.30 con l’esibizione del quartetto d’archi Ja-To del Conservatorio Tomadini, alle 11 il saluto delle autorità e dalle 11.20 le premiazioni. Dopo mezzogiorno seguiranno il duo Barbara Errico (voce) e Andrea Castiglione (chitarra), le poesie dedicate ai nonni di Claudio Moretti e l’esibizione della violinista Anna Nash. Quindi, alle 13.30 in Casa della Contadinanza, un momento conviviale per nonni, soci e amici.