Conto alla rovescia per Maker Faire Trieste

Lo scienziato che fa ricerca ha soddisfazione a uscire all'esterno, in uno spazio pubblico, per raccontare e illustrare i risultati della propria attività svolta dentro a un laboratorio: in questo modo la gente, in particolare i più giovani, si approcciano con interesse a un settore, come quello della ricerca, che vive nell'oggi ma che ha la capacità come pochi di guardare al futuro.

Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione di Maker Faire Trieste: la due giorni dedicata all'ingegno, alla creatività, alla scienza e alla tecnologia che si terrà nella centralissima piazza dell'Unità d'Italia sabato 18 e domenica 19 settembre (in entrambe le giornate con orario dalle 14 alle 20).

Come ha sottolineato lo stesso esponente della Giunta regionale, se da una parte c'è la voglia del mondo della ricerca di presentare alle persone i risultati del proprio lavoro, dall'altra si manifesta l'interesse dei triestini, e non solo, che rispondono sempre con entusiasmo e grande partecipazione a questo tipo di eventi ispirati alla divulgazione scientifica.

Una piazza, quella dell'Unità d'Italia, come ha rilevato il rappresentante dell'Esecutivo regionale, in questo periodo al centro di una serie di manifestazioni di alto profilo (Link prima, Maker Faire questa settimana, subito dopo Trieste Next e la Barcolana a ottobre) che, unitamente al boom di presenze turistiche, infondono un'immagine di grande crescita e vitalità della città di Trieste.