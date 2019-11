Conto alla rovescia per Natale a Pordenone

Prende il via sabato 30 novembre il ricco cartellone del Natale a Pordenone a cura dell’Amministrazione comunale che, con oltre 200 eventi, accompagnerà la città nel periodo delle festività. L’inaugurazione in piazza XX Settembre alle 17.30 sarà scandita dalle note del Coro stabile della scuola primaria Antonio Rosmini diretto dall’insegnate Stefano Agosti con l’accompagnamento pianistico di Federica Romanin.

Seguiranno alle 18 l’accensione delle luci dell’albero, l’inaugurazione delle Casette enogastronomiche in piazza XX Settembre e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio (prima ora gratuita), realizzata grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0. Contestualmente prenderà il via il Pordenone Christmas Festival con la musica da vedere di dj Ossanna, uno show di video e musica mixate tra loro lungo le epoche musicali, dai ’60 alle hit di oggi, che replicherà domenica 8 dicembre. In serata al Teatro Verdi andrà in scena lo spettacolo “La Gioia” di Pippo Delbono.

In realtà le iniziative cominceranno già dal mattino con la visita guidata alla città a cura del Rotary (ritrovo ore 11 Loggia del municipio) e proseguiranno nel pomeriggio. Nel pomeriggio diverse attività saranno dedicate ai bambini e alle bambine: alle 15 laboratorio Aria di Natale nella biblioteca di Torre, alle 16 al nuovo Cinema Don Bosco è in programmazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, alle 17 in biblioteca civica ci sono le letture del sabato pomeriggio.

Alle 17.30 al Museo civico d’arte il Polifonico S. Antonio Abate di Cordenons diretto da Monica Malachin omaggerà Giovanni Antonio de’ Sacchis con un programma di musiche rinascimentali intrecciate a letture di autori coevi a cura dello storico Fabio Metz.

Anche la giornata di domenica 1 dicembre propone diverse attività per bambini e famiglie a partire dall’apertura del Bosco degli elfi nel chiostro della biblioteca, che dalle 11 proporrà avventure nel mondo bilingue de della lingua dei segni e animazione, mentre Babbo Natale apparirà nella sua casetta in piazza XX Settembre dalle 16.

Alla stessa ora proiezione de La famosa invasione degli orsi in Sicilia al Nuovo Cinema Don Bosco. Alle 16.30 si potrà scegliere tra la visita guidata al Museo archeologico incentrata sulla comunicazione nel mondo antico e lo spettacolo per famiglie al Teatro Verdi Becco di rame. Alle 17.30 verranno inaugurate le speciali luminarie del Castello. Lunedì 2 dicembre in biblioteca civica Silvio Ornella presenterà il suo libro di poesie “Fadìa/fatica” con interventi di Alessandro Canzian e Daniela Dose.