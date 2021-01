Contributi economici per Associazioni, Enti e Comitati

La giunta comunale di Tavagnacco ha approvato recentemente l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore di Enti, Associazioni, Comitati che operano sul territorio. Avranno diritto al contributo le forme associative che abbiano la sede legale nel territorio di Tavagnacco oppure che, pur avendo sede fuori dallo stesso, vi pratichino attività rivolte alla popolazione da almeno tre anni. Le azioni finanziabili riguardano le attività annuali nel settore culturale / ricreativo e socio-assistenziale, le attività svolte nel settore sportivo durante la fase emergenziale correlata al Covid19 e le conseguenti maggiori spese di sanificazione che le Associazioni concessionarie di impianti sportivi di proprietà comunale hanno dovuto sostenere.



La pandemia ha pesantemente segnato la vita delle Associazioni, le cui iniziative sono state sospese o molto ridotte. Tuttavia, sia in ambito sportivo che culturale, tali realtà non hanno mai fatto mancare il sostegno e la collaborazione agli eventi e alle proposte della pubblica amministrazione. È per questo motivo che la giunta Lirutti ha destinato oltre ventimila euro a questi settori, riconoscendo il valore delle sinergie positive che nel tempo si sono create e che hanno favorito l’inclusione, l’aggregazione e lo scambio intergenerazionale.



“Si tratta di un investimento a favore della collettività - commenta l’assessore con delega alle Associazioni Ornella Comuzzo - in quanto queste realtà presenti sul territorio svolgono una funzione di sussidiarietà orizzontale rispetto alle esigenze dei cittadini, ampliando o integrando i settori in cui opera l’Amministrazione. Il nostro intervento vuol essere un sostegno alle loro attività e rappresentare un buon auspicio per la ripresa dei numerosi eventi culturali, sportivi e di animazione che arricchiscono la vita delle nostre comunità”.“Inoltre - interviene l’Assessore alle Politiche Sociali e allo Sport Alessandro Spinelli -si è inteso sostenere la continuità operativa delle realtà socio-assistenziali operanti sul territorio, realtà di eccellenza, alle quali l’Ente rivolge un plauso riconoscente, che svolgono un’opera silenziosa e preziosa a favore delle persone più deboli e che, anche durante l’attuale pandemia, hanno aiutato i soggetti più fragili e bisognosi”.“Allo stesso modo, la Giunta ha ritenuto di premiare gli sforzi compiuti dalle Associazioni sportive che hanno promosso corretti stili di vita e assicurato il benessere psico-fisico della popolazione giovanile. Purtroppo - si rammarica Spinelli - il mondo sportivo in questo momento è uno dei settori più penalizzati ma sta compiendo, grazie anche alla messa a disposizione da parte del Comune degli spazi pubblici esterni, notevoli sforzi per consentire ai nostri ragazzi di svolgere sport all’aria aperta. Per questi motivi – conclude Spinelli – l’Amministrazione ha destinato importanti risorse economiche anche al sostegno delle iniziative sportive che, nei mesi successivi al primo rigido lockdown, hanno offerto ai nostri ragazzi occasioni di socialità e di svago in piena sicurezza.”Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Tavagnacco oppure dalla sezione dedicata dell'Albo Pretorio http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/albo-pretorio/avvisi/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-economici-per-l2019anno-2020-a-favore-di-enti-associazioni-comitati-per-la-realizzazione-di-iniziative-attivitaPer ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Segreteria del Comune di Tavagnacco al numero 0432 577371.